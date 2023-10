Jannik Sinner Aggiornamenti Live: ATP, Vienna Tennis

Finisce il match tra Zverev e Rublev: ci ha provato fino all'ultimo Sascha, ma alla fine si impone il tennista russo in tre set (6-1 6-7 6-3). A breve toccherà a Sinner vs Tiafoe...ha confermato la propria tradizione nel confronto con gli altri italiani negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Vienna, ottenendo l’undicesima vittoria in altrettanti match. A cadere sotto i colpi del classe 2001 del Bel Paese è stato Lorenzo Sonego, costretto a subire la quarta sconfitta in fila.

quando lo statunitense vinse in rimonta in semifinale e Jannik non mancò di sottolineare l'atteggiamento "esagerato" dell'avversario nel corso del match.

Leggi di più:

Eurosport_IT »

- Jannik Sinner Aggiornamenti Live: ATP, Vienna TennisGuarda gli streaming live delle partite di Tennis su Eurosport. Guarda Lorenzo Sonego - Jannik Sinner su 26/10/2023. Segui in tempo reale con statistiche e punteggi. Leggi di più ⮕

Jannik Sinner Live: ATP, Vienna Tennis Live StreamATP500 | Wien | Puolivälierät Leggi di più ⮕

ATP Vienna, Jannik Sinner: “Sono molto attento ai dettagli, nei quarti dovrò alzare il livello'ATP VIENNA - Le parole dell'altoatesino dopo il successo agli ottavi contro Sonego: 'Con Lorenzo ci conosciamo bene e quindi credo di aver fatto la differenza i Leggi di più ⮕

Sinner-Sonego LIVE: Jannik avanti un set a zeroSky Sport Leggi di più ⮕

Sinner-Sonego: quando e dove vedere il derby azzurro agli ATP di Vienna, precedenti e rankingDopo le vittoria rispettivamente contro Shelton e Cerundolo, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego si... Leggi di più ⮕

Sinner, magia durante il derby contro Sonego: serve and volley perfetto, guarda il videoATP VIENNA - Jannik Sinner batte 6-2, 6-4 Lorenzo Sonego nel derby tutto italiano e si qualifica ai quarti di finale del 500 austriaco. Leggi di più ⮕