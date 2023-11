Iveco, ricavi e prospettive finanziarie in rialzo

Iveco Group prevede di chiudere il 2023 con un ebit adjusted consolidato in rialzo, tra 870 e 900 milioni (nelle prospettive finanziarie precedenti: tra 750 e 800 milioni), un ebit adjusted delle attività industriali in rialzo, tra 770 e 800 milioni di euro (era tra 650 e 700 milioni), spese generali, amministrative e di vendita delle attività industriali confermate a circa il 6% dei ricavi netti, liquidità netta delle attività industriali confermata a circa 2 miliardi di...

Iveco Group ha chiuso il terzo trimestre 2023 con ricavi consolidati pari a 3,8 miliardi di euro (in aumento del 7% anno su anno), ebit adjusted pari a 213 milioni (in crescita di 112 milioni) e un utile netto di 94 milioni di euro (47 milioni in più).

Iveco, i ricavi e gli utili in aumento fanno crescere i target 2023. L'ad Gerrit Marx: "Risultati consistenti". Piazza Affari non apprezza e il titolo va giù

