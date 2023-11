Iveco presenta una gamma di veicoli rinnovata con i Metallica

Iveco porta in tour i Metallica. «Sono la mia band preferita» dice l’amministratore delegato del gruppo, Gerrit Marx presentando Lars Ulrich, fondatore e batterista della formazione americana che ha fatto la storia del rock metal.

E d’altra parte, al di là delle passioni musicali del manager tedesco, a legare la band e il gruppo italiano c’è proprio la canzone dei Metallica “It’s Electric” che ha fatto da colonna sonora alla Model Year 2024 di Barcellona dove Iveco ha presentato – per la prima volta – una gamma di veicoli completamente rinnovata.«Non era mai successo - racconta il manager – che rinnovassimo ogni singolo prodotto della nostra linea. Si tratta del più grande investimento mai sostenuto dal gruppo, un miliardo di euro. Era dal 1996 che Iveco non presentava al mercato un motore completamente nuovo». E il nuovo Cursor, in particolare, può essere alimentato a diesel, gas naturale o idrogen

