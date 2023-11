Iveco delude sui ricavi e sbatte in Borsa (-9%)

Iveco Group, società nata dallo scorporo da Cnh Industrial, con la contestuale separazione delle attività su strada da quelle dei macchinari agricoli e per costruzioni, ha visto raddoppiare l'utile netto a 94 milioni, con un profitto netto adjusted di 84 milioni e superiore alle stime di consensus per 74 milioni, deludendo però sul fronte dei ricavi.

Dialogando con gli analisti, Marx ha detto di «sentire discussioni costruttive e promettenti, a Bruxelles, sul ruolo futuro dei combustibili rinnovabili per ridurre le emissioni di gas serra». «In particolare - ha aggiunto - le tecnologie di propulsione bio Gnc e bio Lng sono una realtà molto più avanzata e matura di molte opzioni di propulsione elettrica».

Il 14 marzo del 2024, infine, si terrà il capital markets day, durante il quale i presidenti delle varie business unit presenteranno la loro parte del piano aziendale strategico per i prossimi anni.

Iveco Group ha chiuso il terzo trimestre 2023 con ricavi consolidati pari a 3,8 miliardi di euro (in aumento del 7% anno su anno), ebit adjusted pari a 213 milioni (in crescita di 112 milioni) e un utile netto di 94 milioni di euro (47 milioni in più).

