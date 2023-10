Italiano: 'Beltran? Ora so come esulta. Fastidio quando ci puntano il dito'

'Dà fastidio che ogni volta che la Fiorentina subisce qualche tiro in più si punta il dito. Diverse squadre concedono. Noi cerchiamo di recuperare palloni in ogni zona del campo. Beltrán? Finalmente si è sbloccato. Era impossibile continuare così. Lavoriamo per i centravanti e loro devono metterci qualcosa. E oggi ha messo qualità da punta. Alomeno l'ho visto gioire e ora so come esulta '.

Le parole di Italiano dopo Fiorentina-Cukaricki Il tecnico dei viola ha poi spiegato: ' Oggi dovevamo vincere e sperare in un buon risultato nell'altra partita, ed è andata coisì. Ora siamo primi in classifica. Kayode? Ha una distorsione alla caviglia sinistra, starà fuori per un bel po'. Quando un attaccante riesce a sbloccarsi ed entra in un momento positivo, fino a che il ferro è caldo bisogna batterlo. Mi spiace per Nzola, speravo in una sua zampata.

Italia Notizie

Leggi di più:

tuttosport »

Fiorentina-Cukaricki, Italiano: 'Finalmente vedo come esulta Beltran'Leggi su Sky Sport l'articolo Fiorentina-Cukaricki, Italiano: 'Finalmente vedo come esulta Beltran' Leggi di più ⮕

Cambio dell'ora 2023: quando spostare le lancette di un'oraA fine ottobre torna l'ora solare. Ecco quando tirare indietro le lancette. E come affrontare il cambio dell'ora Leggi di più ⮕

Ora solare 2023, quando cambia: si dormirà un'ora in piùLancette indietro nel fine settimana 28-29 ottobre: avremo un'ora in più di luce la mattina ma le giornate diventeranno più brevi Leggi di più ⮕

Le probabili formazioni di Fiorentina-Cukaricki: Lopez in regia, Beltran a caccia del golRipartire di slancio con una vittoria convincente in Conference League per riscattare l’inatteso passo falso con l’Empoli in campionato è l’obiettivo dichiarato della Fiorentina, impegnata stas Leggi di più ⮕

Formazioni Fiorentina-Cukaricki chi gioca titolare: le ultime su Beltran, Biraghi e BonaventuraDopo due pareggi nei primi due match, la Fiorentina deve battere il Cukaricki per poter puntare al primo posto in classifica. Leggi di più ⮕

Il Corriere Fiorentino stamani apre con i gigliati: 'Goleada viola, si sblocca Beltran'Nella prima pagina di oggi del Corriere Fiorentino, è presente questo titolo: 'Goleada viola, si sblocca Beltran'. L'argentino segna una doppietta, contribuendo al 6-0 sul Cukaricki in Conference Lea Leggi di più ⮕