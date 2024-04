Italiano: 'Atalanta non è imbattibile, la Fiorentina deve attaccare in contropiede'

Durante la conferenza stampa pre-partita, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato della sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta. Ha sottolineato che entrambe le squadre si giocheranno la partita alla pari e che l'Atalanta, nonostante sembri superiore, non è imbattibile.

Italiano ha consigliato alla sua squadra di attaccare in contropiede e di giocare con qualità e velocità. Ha inoltre evidenziato l'importanza della solidità difensiva della Fiorentina.

Domani Atalanta-Fiorentina, i convocati di Italiano: c'è Castrovilli, rientra anche KouameLa Fiorentina ha ufficializzato la lista dei convocati per Bergamo, dove domani alle 18 affronterà l'Atalanta. Mister Vincenzo Italiano ritrova Milenkovic che in Conference League (così come il tecn

Fiorentina-Atalanta, Italiano: 'Contro di loro è sempre una battaglia'Le parole dell'allenatore viola alla vigilia della semifinale d'andata

Domani Fiorentina-Atalanta, i convocati di Italiano: si rivede Christensen, c'è QuartaVincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani con l'Atalanta, semifinale d'andata di Coppa Italia. Portieri: Christensen, Martinelli, Terraccia

Joe Barone, malore per il direttore generale della Fiorentina: rinviato il match con l'AtalantaMalore per il direttore generale della Fiorentina Joe Barone : per questo motivo è stato rinviato il match con l' Atalanta in programma o...

Fiorentina, il comunicato sul rinvio della gara con l'Atalanta: 'Rimandata a data da destinarsi'Atalanta-Fiorentina è stata rinviata in seguito al malore accusato dal direttore generale viola Joe Barone, arriva anche la conferma ufficiale da parte della Fiorentina. 'Si comunica che è disposto

Malore per Barone prima della partita, Atalanta-Fiorentina rinviata UFFICIALEMalore prima della partita per Joe Barone, rinviata la sfida tra Atalanta e Fiorentina: arriva anche l'annuncio ufficiale

