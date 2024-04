Italia Viva rifiuta di aiutare i fratelli Palmeri arrestati nell'inchiesta sulla Coop

L'esponente di Italia viva si è rifiutato di aiutare Francesco Paolo e Leonardo Palmeri, arrestati nell'ultima indagine della procura di De Lucia: volevano acquistare i supermercati a marchio Coop nella Sicilia occidentale, molto noto a Palermo, anche lui estraneo all’inchiesta.

