Italia vince 5-2 contro la Macedonia del Nord nelle qualificazioni agli Europei 2024

sulla Macedonia del Nord per 5-2 nella penultima partita di qualificazione agli Europei 2024 . Le realizzazioni: Darmian al 17’, Chiesa al 40’ e al 45+3, Atanasov al 52’ e al 74’, Raspadori all’81, El Shaara al 90'+3. Prima frazione di gioco dominata dagli azzurri che sono andati avanti con Darmian e poi hanno trovato nel finale una doppietta con Chiesa. In mezzo il rigore sbagliato da Jorginho che continua con la sua maledizione dagli 11 metri.

Ospiti che non si sono mai visti se non con una sortita iniziale di Elmas murato da un difensore, per il resto Donnarumma è rimasto inattivo. L' Italia chiude in vantaggio per 3-0 il primo tempo contro la Macedonia del Nord. Nel secondo tempo l' Italia continua a dominare ma soffre e si smarrisce per 20 minuti nei quali la Macedonia del Nord accorcia le distanze fino al 3-2, poi le reti di Raspadori e di El Sharaawi blindano il risultat





