Italia-Svezia 1-1: pareggio amaro per le azzurre

Il secondo confronto tra Italia e Svezia in Nations League, quarta giornata del Gruppo 4, è amaro per le azzurre allenate da Andrea Soncin: infatti le scandinave riescono a trovare il pareggio in extremis per l' 1-1 finale. Italia che apre le marcature al 56' con Valentina Giacinti che ben lanciata di Giugliano non perdona davanti al portiere.

Nei minuti finali Caruso rischia per due volte il gol del ko con salvataggio sulla riga della Svezia al 94', Quando la vittoria sembrava ad un passo ecco la doccia gelata: al 96' colpo di testa preciso di Sembrant (giocatrice della Juventus Women) a seguito di una punizione che vale il pareggio

SOLE24ORE: Milano Cortina 2026, «Italia dei Giochi» chiama a raccolta il territorio nazionalePresentato il programma «Italia dei Giochi» che si rivolge a istituzioni locali, enti pubblici non commerciali e associazioni sportive di tutta Italia

SOLE24ORE: L’Italia contro la Svizzera: la disfida del gianduiottoTorino chiede l’istituzione dell’Igp, il gruppo Lindt si oppone perché la ricetta proposta dai marchi piemontesi non prevede il latte

SOLE24ORE: Abilitazioni docenti, “Meritocrazia Italia”: «La formazione non sia un lusso»In Gazzetta il Dpcm. Gli atenei bandiranno un corso in base al fabbisogno del territorio, ma ancora non sono state specificate le modalità di accesso. L’associazione: «Costi alti»

CALCİOMERCATOİT: Rivelazione e bordata: “Pensavo fossi io il ct dell’Italia, ma non scendo a compromessi”Calciomercato e altro

ADNKRONOS: Premierato in Italia e telefonata fake, cosa ha detto oggi Giorgia Meloni in conferenzaDal premierato in Italia alla telefonata fake con il duo comico russo passando per la guerra Israele-Hamas e il fisco. Sono stati diversi i temi toccati oggi venerdì 3 novembre dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa

İLMESSAGGEROİT: Matias Soulé, chi è il calciatore del Frosinone che ha detto di no alla nazionale di Luciano Spalletti: età, cIndossare la maglia della Nazionale di calcio dell'Italia è il sogno di moltissimi...

