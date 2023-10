Italia-Spagna 0-1, Jenni Hermoso torna in nazionale e segna il gol decisivo alle azzurre

cede solo nel finale contro la Spagna campione del mondo, in un match valido per la terza giornata di. E a dare alle spagnole il gol della vittoria, al minuto 89, è proprio la numero 10. Era la prima volta che Jenni Hermoso tornava in campo con la maglia della nazionale da quando l'ormai ex presidente della federazione spagnola,.

La 33enne è entrata in campo nel secondo tempo, al minuto 68 e ci ha messo venti minuti per firmare la rete decisiva, con un preciso piatto nell’angolo, dopo un tiro di. Per le partite di settembre del torneo, Jenni Hermoso non era stata selezionata per decisione della ct,, per "proteggerla” dopo le tante polemiche suscitate dal bacio non consensuale di Rubiales.

