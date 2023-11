Italia in prima fila per unire il mondo con la scienza

Si svolge a Roma, infatti, il 30 e 31 ottobre, la riunione dell'InterAcademy Partnership, l'organizzazione internazionale che raccoglie 150 accademie scientifiche di tutto il mondo ed è sostenuta dall'Unesco.

"Viviamo in una epoca in cui la globalizzazione diventa sempre più importante", ha dichiarato il premio Nobel Giorgio Parisi, intervenuto all'evento:"Non parlo tanto del commercio, ma dei problemi che diventano sempre più globali, come le pandemie, il cambiamento climatico, l'esaurimento delle materie prime.

Nella riunione verranno affrontati temi di primo piano, come il rapporto tra cambiamento climatico e salute o la salute nell'ambiente urbano, e progetti specifici come la decarbonizzazione dei trasporti in Africa o la formazione sulla salute digitale. headtopics.com

"La collaborazione tra le accademie è fondamentale per disseminare le conclusioni della scienza in tutti i paesi, non solo quelli grandi ma anche quelli più piccoli, consigliando i governi locali che devono prendere decisioni", ha affermato Giorgio Parisi, vicepresidente dell'Accademia dei Lincei.

