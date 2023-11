Italia in crisi ma non condannata al declino

L’economia italiana torna a crescere appena dello “zero virgola”, con un decimale via via sempre più piccolo, tra lo 0,7% di quest’anno e lo 0,5% previsto per il 2024. E ci si ritrova mestamente nella condizione piatta e stagnante degli ultimi vent’anni, in coda a tutti i principali paesi europei, dopo le impetuose stagioni del rimbalzo post Covid e della ripresa (8,3% nel ‘21 e 3,7% nel ‘22).

Le incapacità politiche e della pubblica amministrazione non hanno consentito sinora di costruire condizioni per usare bene le grandi risorse (237 miliardi tra prestiti e soldi a fondo perduto) messe a disposizione dal Pnrr (un ritratto interessante sta nelle pagine del libro “Pnrr. La grande abbuffata” di Tito Boeri e Roberto Perotti, appena pubblicato da Feltrinelli). Il nostro declino è dunque segnato, inarrestabile? Tutto sbagliato, tutto da rifare? No.

