Italia e Germania rafforzano il loro partenariato in un momento cruciale per l'Europa

Due nazioni protagoniste dell'Europa rafforzano oggi il loro partenariato in un momento cruciale per il nostro continente e che necessita di una capacità tipica della politica, prendere delle decisioni e assumersene la responsabilità. 'Se la Russia vuole lavorare sulla pace basterebbe banalmente ritirare le truppe dal paese che si è invaso' ha detto Meloni, in riferimento alle dichiarazioni di Vladimir Putin al g20.

'In un anno ci sono stati tre incontri con il cancelliere tedesco Olaf Scholz ma oggi con il vertice intergovernativo la cooperazione fa un importante salto in avanti' ha detto Meloni. 'Italia e Germania tornano a incontrarsi dopo sette anni e questo segna un cambio di passo nelle nostre relazioni già eccellenti'. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha spiegato invece che il piano firmato oggi 'struttura la nostra cooperazione in cinque settori tematici di particolare interesse: non solo progetti di cooperazione ma anche nuovi Vogliamo potenziare la cooperazione energetica per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti nel lungo periodo', ha rimarcat





