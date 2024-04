Italia, apertura procedura per disavanzo eccessivo

Finita la sospensione del patto di Stabilità dovuta alla pandemia, con un indebitamento netto che in Italia nel 2023 è stato del 7,2% del Pil, «è scontato che la Commissione europea raccomanderà al Consiglio di aprire una procedura per disavanzo eccessivo nei confronti del nostro come di diversi altri Paesi». Così ieri il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato.

L’apertura della procedura, ha aggiunto, non è una novità: «Era già prevista nel Def (Documento di economia e finanza) dell’anno scorso». Non riguarderà solo l’Italia, ma anche la Francia e una decina di Paesi che hanno un deficit superiore al tetto del 3%. L’apertura della procedura, sdrammatizza il ministro, è inevitabile, ma non comporta conseguenze immediate, tanto più che la commissione Ue è in scadenza e la partita passerà alla nuova, dopo le elezioni europee di giugn

