Italia all'avanguardia con la legge 130 del 15 settembre 2023 che prevede nel 2024 l'avvio di screening per il diabete 1 e la celiachia nella fascia pediatrica, da 0 a 17 anni. «Garantiamo alla fascia più giovane della nostra popolazione un importante strumento di tutela della salute», dice il ministro della Salute Orazio Schillaci, nel corso di un convegno in occasione della giornata mondiale del diabete alla Camera.

«É un provvedimento che pone l'Italia all'avanguardia, prima Nazione a dotarsi di una legge che prevede in modo sistematico programmi pluriennali di screening per la celiachia e per il diabete di tipo 1 rivolti alla popolazione pediatrica», specifica il ministro, ricordando che il diabete è «una malattia con una incidenza in aumento in tutto il mondo che insorge, in genere, durante gli anni dell'adolescenza, ma può comparire anche in bambini piccolissimi (perfino neonati) o in giovani adulti e dura tutta la vita

:

VOGUE_İTALİA: Borsa Gucci bamboo: i nuovi modelli 2023 2024Il design originale degli anni 40 rivisitato per celebrare un classico: tutti i modelli dell'iconica borsa Gucci Bamboo

Fonte: vogue_italia | Leggi di più »

VOGUE_İTALİA: Jeans larghi e maglioni eleganti, la combo dell'autunno inverno 2023 2024Non c'è stagione migliore dell'autunno per indossare jeans larghi e maglioni eleganti. Marchi come Tory Burch, Isabel Marant e Eckhaus Latta hanno mostrato la versatilità e l'eleganza di questa combinazione che diventa un must have del guardaroba d'autunno.

Fonte: vogue_italia | Leggi di più »

CMDOTCOM: Italia, le sfide decisive per la qualificazione a EURO 2024La nazionale italiana di calcio è attesa da due sfide decisive per la qualificazione a EURO 2024. Il commissario tecnico parla delle convocazioni, degli esclusi e dei criteri adottati.

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »

REPUBBLİCA: 12 nuove Stelle verdi assegnate dalla Guida Michelin 2024 in ItaliaLa Guida Michelin 2024 ha assegnato 12 nuove Stelle verdi in Italia . Questo riconoscimento viene dato ai ristoratori che si distinguono per attenzione e rispetto alla sostenibilità e all'ambiente sia nel menù sia nell'approccio generale al lavoro.

Fonte: repubblica | Leggi di più »

GRAZİA: I mercatini di Natale più belli d'Italia (con le date 2023)Dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia, passando per Toscana, Umbria e Campania: ecco le date dei mercatini di Natale 2023 più belli d' Italia

Fonte: Grazia | Leggi di più »

HUFFPOSTITALİA: Torino è Capitale della cultura d’impresa 2024 per rilanciare industria e conoscenza del futuroUn'idea forte di valorizzazione delle attività imprenditoriali in un territorio che è stato sì cardine storico dell’industria italiana, attorno alla centralità…

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »