Italdonne, Soncin dopo il ko con la Spagna: 'Partita di cuore, e ho fiducia per il futuro'

Women’s Nations League, con l'Italia Femminile del Ct Andrea Soncin che prova a tenere testa alle campionesse del mondo della Spagna, proprio il Commissario Tecnico azzurro ha così parlato nel post gara:"Peccato, ma bisogna fare tanti applausi alle ragazze perché hanno fatto una partita di cuore, meritavano una gioia. L’abbiamo cercata, l’abbiamo preparata, l’abbiamo voluta e non è arrivata. Va fatto un grandissimo applauso.

Ha poi proseguito:"Ci credevo prima e ci ho creduto anche dopo aver preso il gol, abbiamo avuto un’occasione per pareggiare. Le ragazze ci hanno messo tutto, sono state perfette, c’è grande fiducia attorno al gruppo e questa deve essere la base per affrontare i prossimi impegni. Nell’ultimo periodo hanno raccolto meno di quello che possono, devono essere accompagnate".

