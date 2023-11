Istruttoria dell’Antitrust sul passaggio di clienti da Banca Intesa a Isybank: “Comunicazione…

, la banca digitale del gruppo, invece è stata sgradita a molti di coloro che non avendo risposto a una mera comunicazione si sono visti assegnare, di fatto, un altro istituto bancario.

Sotto la lente dell’Antitrust sono finite le modalità con cui le due società hanno comunicato e realizzato il trasferimento. Secondo l’Autorità la comunicazione inviata ai correntisti coinvolti nel trasferimentoSul caso era stata presentata anche un’interrogazione parlamentare e Bankitalia aveva fatto sapere che avrebbe “monitorato”.e in un periodo dell’anno in gran parte coincidente con le ferie estive.

La stessa facoltà di opporsi al trasferimento risulta non esser stata indicata con sufficiente chiarezza .

