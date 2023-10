Israeliani e palestinesi, patologia della vendetta

del New York Times, ha parlato con due palestinesi nella Striscia di Gaza. Rivolgendosi ad Abdallah Hasanin, un abitante di Rafah, vicino al confine egiziano, che riusciva a prendere il segnale del telefono solo dal balcone, ha detto: “Abbiamo parlato degli attacchi aerei che ci sono stati da sabato scorso, e ovviamente l’altra cosa che è successa quel giorno è stato l’attacco micidiale di Hamas contro Israele. Come lo interpreti? Cos’hai pensato al riguardo?”.

La situazione a Gaza ha raggiunto estremi indicibili negli ultimi giorni, ma non è una novità. Nel racconto del 1956, Ghassan Kanafani la descrive come “più stretta del respiro di uno che sogna un incubo terribile, con l’odore particolare dei suoi stretti vicoli, l’odore della povertà e della sconfitta”.

La seconda fase, però, è stata molto diversa. Affiancati da abitanti di Gaza, molti dei quali uscivano dalla Striscia per la prima volta nella loro vita, i miliziani di Hamas si sono dati a una frenetica carneficina. Hanno trasformato il festival israeliano Supernova in un sanguinoso baccanale, un altro Bataclan. Hanno braccato famiglie nelle loro case nei kibbutz. headtopics.com

Sono state proposte molte analogie per il diluvio di Al Aqsa: l’offensiva del Têt, Pearl Harbor, l’attacco dell’Egitto che nell’ottobre 1973 diede il via alla guerra del Kippur e, naturalmente, gli attentati dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti. Ma l’analogia più suggestiva è un episodio cruciale, e in gran parte dimenticato, nella guerra d’indipendenza algerina: la rivolta di Philippeville dell’agosto 1955.

Come ha osservato lo storico Enzo Traverso, il popolo ebraico “occupa oggi una posizione pressoché unica nelle memorie del mondo occidentale. Le sue sofferenze sono riconosciute e sono oggetto di tutela legale, come se gli ebrei dovessero sempre essere soggetti a una legislazione speciale”. Data la storia della persecuzione antisemita in Europa, la preoccupazione occidentale per la vita degli ebrei è comprensibile. headtopics.com

