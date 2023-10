Israele: «Sotto l'ospedale Shifa a Gaza i tunnel usati da Hamas per nasconndere uomini e benzina»

Un ospedale utilizzato come centro di comando militare? È l'accusa che Israele sferra ad Hamas: Daniel Hagari, il portavoce delle forze armate ha mostrato in una conferenza stampa le prove che lo Shifa, il principale ospedale di Gaza City e il più grande della Striscia, è stato usato come Comando centrale di Hamas. Israele guerra, bombardamenti senza precedenti sulla Striscia.

L'accesso al centro di comando sotterraneo - ha continuato - avviene tramite numerosi tunnel posti all'esterno della struttura ospedaliera in modo che i capi di Hamas possano raggiungere i loro posti di comando senza entrare dall'ospedale. Ma, secondo Hagari, non c'è questa unica via: l'accesso al centro sotterraneo è possibile anche da alcuni punti del nosocomio.

