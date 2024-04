Israele riflette sull'attacco dell'Iran e sulla risposta da dare

Sono ore di riflessione per Israele . Dopo l'attacco subito dall' Iran sabato notte deve decidere se rispondere duramente e provocare una pericolosa escalation oppure resistere alla tentazione di una rappresaglia per non destabilizzare ulteriormente la crisi in Medio Oriente . E tutto questo avviene sotto la forte pressione internazionale, guidata dagli Stati Uniti, di non alimentare il conflitto.

La rappresaglia ha portato allo scoperto anni di conflitto clandestino tra i due Paesi e hanno segnato una prima volta del lancio di un attacco diretto da una Repubblica islamica contro Israele dal suo territorio. Israele e Iran sono da tempo rivali, ma le tensioni sono aumentate in seguito agli attacchi di Hamas del 7 ottobre, che hanno provocato la morte di circa 1.200 persone.

