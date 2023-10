Israele può smettere di bombardare, Hamas non può smettere di uccidere

Israele può smettere di bombardare Gaza, Hamas non può smettere di uccidere.

Il primo è uno Stato democratico, che può compiere scelte sbagliate o anche scellerate ma è in condizione di correggerle o rimangiarsele, il secondo è una organizzazione fondamentalista e terrorista il cui scopo unico e immutabile, per statuto, per missione per vocazione, è la distruzione fisica dell’avversario e di tutt…

Blitz mirato nella notte di Marina Israele in base Hamas'Flotilla 13', un'unità della marina militare israeliana è sbarcata la notte scorsa nel sud della Striscia di Gaza ed ha distrutto infrastrutture terroristiche di Hamas. (ANSA)

Israele, incursione nella notte a Gaza: tank nella StrisciaLe idf nell'operazione studiata 'in preparazione alle successive fasi del combattimento'

Incursione nella notte a Gaza, tank Israele colpiscono nella StrisciaIncursione nella notte a nord di Gaza da parte dell'esercito israeliano. L'operazione...

Guerra Israele-Hamas, blitz mirati israeliani con i tank nel nord di Gaza, almeno 18 morti in un raid aereo. Fonti: 'Rilascio degli ostaggi nei prossimi 2 giorni'La guerra tra Israele e Hamas in diretta: ecco tutti gli ultimi aggiornamenti

- Hamas, le news di oggi. Intercettato un razzo lanciato dal Libano. Camera Usa approva risoluzione a…Le news in diretta dal conflitto tra Israele e Hamas

Giustizia, Conte: 'Serve investire, non la prescrizione. Intercettazioni? Crociata che non ha senso''Condanniamo Hamas, Israele deve difendersi ma non si puo' calpestare diritto umanitario' (ANSA)