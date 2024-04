Israele promette di rispondere all'attacco dell'Iran con una coalizione regionale

La Casa Bianca è riuscita per il momento a frenare Benyamin Netanyahu ma Israele promette di dare la sua risposta all'attacco dell' Iran , che nella notte di sabato ha lanciato per la prima volta centinaia di droni e missili contro lo Stato ebraico, rischiando di far precipitare il Medio Oriente nell'abisso.

Teheran ha rivendicato che"l'attacco ha raggiunto tutti i suoi obiettivi", con"duri colpi" inferti ad una base aerea del Negev, colpita da missili balistici Kheibar. Ed ha ammonito non solo gli Usa"a stare fuori dal conflitto" minacciandone le basi nella regione ma anche tutti quei Paesi che hanno aiutato Israele a contenere l'attacco. Per questo sono stati convocati dal ministero degli Esteri a Teheran gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania.

Israele Iran Attacco Coalizione Regionale Medio Oriente

