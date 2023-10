Israele, pressing Usa per scongiurare attacco: il retroscena

.

I funzionari dell'amministrazione Biden"sono molto preoccupati per le potenziali ripercussioni di un'invasione di terra su ampia scala" e"dubitano sempre di più che possa raggiungere l'obiettivo dichiarato di Israele di eliminare Hamas.

L'amministrazione Biden, scrive il 'Washington Post',"è anche preoccupata che un'invasione di terra possa provocare numerose vittime tra i civili palestinesi e tra i soldati israeliani, innescando potenzialmente una drammatica escalation ostilità nella regione". headtopics.com

li Stati Uniti anche nelle ultime hanno tenuto"attive discussioni" con Israele per quanto riguarda la possibilità di una pausa umanitaria per consentire il rilascio degli ostaggi a Gaza, dice il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Usa, John Kirby.

Washington, intanto, in un quadro estremamente complesso negli ultimi giorni ha ricevuto i messaggi dell'Arabia Saudita. Riad"ha fermamente avvertito gli Stati Uniti che un'invasione di terra israeliana nella Striscia di Gaza potrebbe essere catastrofica per il Medio Oriente", sottolinea il New York Times. headtopics.com

Il senatore democratico e membro Richard Blumenthal, democratico del Connecticut e membro della commissione per i servizi armati è stato uno dei 10 senatori che hanno incontrato lo scorso fine settimana il principe ereditario Mohammed bin Salman, sovrano de facto del regno, nella capitale saudita, Riyadh.

