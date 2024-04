Israele , la Bicocca dice no al boicottaggio degli studenti: proteste e cori in rettorato. Il Senato accademico dell'università Bicocca di Milano ha respinto la richiesta firmata Cambiare Rotta di bloccare l'accordo Maeci verso le università israeliane. A differenza del caso dell'università di Torino, quindi, Cambiare Rotta non è riuscita a portare gli organi accademici sulle sue posizioni.

L'assemblea dell'università retta da Giovanna Iannantuoni ha ricevuto una delegazione degli studenti del movimento ma ha poi approvato un documento che, riconoscendo la libera ricerca come fonte di dialogo, non interrompe le collaborazioni in essere con istituti israeliani. Delusi gli studenti di Cambiare Rotta che, a seguito della notizia, hanno varcato le porte della Bicocca arrivando fino all'ingresso del rettorato. Qui hanno trovato porte chiuse e agenti della digos

Israele Bicocca Boicottaggio Studenti Proteste Rettorato

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



HuffPostItalia / 🏆 6. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Cambiare rotta assedia l'università Bicocca per ottenere lo stop al bando MaeciGli attivisti di Cambiare rotta hanno organizzato un assedio all'università Bicocca di Milano durante il Senato accademico per ottenere l'abolizione del bando Maeci e delle collaborazioni con Israele. Chiedono anche un incontro pubblico con la rettrice.

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Università, Bicocca di Milano: no al boicottaggio del bando Italia-IsraeleUniversità, la Bicocca di Milano dice no al boicottaggio del bando Italia-Israele. Leggi la notizia sul sito del Tg la7

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Università, la Bicocca di Milano dice no al boicottaggio del bando Italia-IsraeleUniversità, la Bicocca di Milano dice no al boicottaggio del bando Italia-Israele. Leggi la notizia sul sito del Tg la7

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Cambiare Rotta: 'Gli studenti occupano il rettorato della Sapienza''Il Senato accademico ci ascolti, basta complicità con Israele' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Cambiare Rotta, 'studenti occupano il rettorato della Sapienza''Nel giorno precedente il Senato accademico della Sapienza, gli studenti occupano il rettorato: basta complicità con Israele, fuori la rettrice da Med-Or, no alla partecipazione al bando del ministero degli Esteri, basta accordi con università israeliane e...

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

'Cambiare rotta', Askatasuna e i 'bravi ragazzi' col pallino degli anni di PiomboA Torino esiste un legame stretto tra Cambiare Rotta e Askatasuna, ultimo baluardo di quell'Autonomia operaia che negli Anni di Piombo ha insanguinato l'Italia

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »