Israele, Iran in guerra? C'è una linea rossa e riguarda Hamas

L'Iran non ha alcun interesse a un allargamento della guerra in Medio Oriente, ma"il rischio di un suo coinvolgimento esiste e la 'linea rossa' per Teheran è l'eventuale decapitazione di Hamas", come sarebbe nelle intenzioni di Israele. E' quanto dicono all'Adnkronos fonti iraniane, sottolineando

come Teheran abbia già ottenuto"una vittoria strategica importante il 7 ottobre con l'umiliazione inflitta allo Stato ebraico , ma potrebbe essere tentata di andare oltre", nel caso di un'operazione massiccia contro Hamas o Hezbollah.

Senza contare che a trascinarla nel conflitto potrebbero essere le milizie foraggiate dal regime iraniano in Iraq, Siria o Yemen e che l'amministrazione Biden, come emerso nelle ultime ore, sta valutando se colpire dopo una serie di attacchi alle basi americane."In questi giorni i vertici politici a Teheran sono euforici", sottolineano le fonti, chiarendo tuttavia che gli stessi sentimenti non sono condivisi dalla popolazione. headtopics.com

Un ulteriore segnale di distanza tra il regime e il popolo, che non ha mai nascosto la rabbia per le quantità di soldi inviate ai gruppi palestinesi e di resistenza a Israele in una situazione di sempre maggiori difficoltà economiche aggravate dalle sanzioni.l'Iran, gli Stati Uniti o Israele non hanno alcuna voglia di un allargamento del conflitto

, ma l'incapacità di Washington di frenare Israele potrebbe spingere la regione verso un'escalation."L'unico attore che ha un chiaro interesse a un conflitto più ampio è Hamas, dato che un allargamento della guerra potrebbe cambiare le dinamiche in modo favorevole per loro", dice Parsi alla Cnn. E allora in assenza di sforzi da parte degli Stati Uniti per tenere a freno Israele,"molti attori regionali si sentiranno costretti a intervenire... headtopics.com

Leggi di più:

Adnkronos »

Hamas in guerra, le notizie di oggi | Jet americani attaccano ib Siria, colpito un deposito di...Le ultime news di venerdì 27 ottobre sulla guerra tra Israele e Hamas, in diretta Leggi di più ⮕

Delegazione di Hamas in visita a Mosca: 'Discusso degli ostaggi'. Ergodan al Papa: 'Quello in corso nella Striscia è un massacro'La guerra tra Israele e Hamas in diretta: ecco tutti gli ultimi aggiornamenti Leggi di più ⮕

Israele, generale Petraeus: 'A Gaza sarà un massacro'L'ex capo della Cia: 'Israele deve rispondere, Hamas va distrutta' Leggi di più ⮕

Guerra in Medio Oriente, primi blitz di tank israeliani a Gaza. Hamas va a Mosca: 50 ostaggi uccisi nei raid.…Le news di oggi sulla guerra tra Israele e Hamas in diretta. Leggi di più ⮕

Il conflitto israelo-palestinese fa impennare il petrolio: i jet Usa in allarme portano a 90 dollari il prezz…La guerra tra Hamas e Israele rimane l'argomento dominante sul mercato petrolifero Leggi di più ⮕

Usa, Biden valuta offensiva contro gruppi filoiraniani: lo scenarioDal conflitto tra Israele e Hamas si potrebbe propagare una tempesta in tutta la regione Leggi di più ⮕