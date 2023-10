Israele intensifica i bombardamenti sulla Striscia di Gaza

L’esercito israeliano ha annunciato di aver intensificato i suoi attacchi “in modo molto significativo” venerdì sera sulla Striscia di Gaza, nel ventunesimo giorno della guerra contro Hamas.

Un portavoce dell’esercito, Daniel Hagari, ha detto che Israele “estenderà le sue operazioni di terra” venerdì sera nella Striscia di Gaza. “Continueremo a colpire dentro e intorno a Gaza”, ha aggiunto Hagari in una dichiarazione televisiva. Il nord della Striscia di Gaza è sotto un intenso bombardamento dalle 16.I bombardamenti “via aria, mare e terra” sono “i più violenti dall’inizio della guerra” il 7 ottobre, ha dichiarato un portavoce del governo di Hamas, accusando Israele di “preparare massacri”.

In risposta a questi attacchi, l’ala militare di Hamas ha annunciato sul servizio di messaggistica Telegram che sta lanciando “razzi in direzione delle terre occupate (Israele, ndr) in risposta ai massacri contro i civili” nel territorio palestinese di Gaza. headtopics.com

Secondo i mezzi d’informazione israeliani, i razzi sono stati lanciati verso Tel Aviv, il centro di Israele e il nord della Cisgiordania. …è perché pensi che informarsi su quello che succede nel mondo sia importante. In questo caso potresti prendere in considerazione l’idea di. Non costa molto: solo 1,50 euro alla settimana, oppure 2,18 euro alla settimana se vuoi ricevere anche il giornale di carta. E in più ogni mattina all’alba ti mandiamo una newsletter con le notizie più importanti del giorno.

Vogliamo garantire un’informazione di qualità anche online. Con il tuo contributo potremo tenere il sito di Internazionale libero e accessibile a tutti.

Leggi di più:

Internazionale »

Israele non sa ancora cosa fare con l’invasione della Striscia di GazaGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete. Leggi di più ⮕

Israele non sa ancora cosa fare con l’invasione della Striscia di GazaGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete. Leggi di più ⮕

Israele ha fatto incursioni con i carri armati nella Striscia di GazaGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete. Leggi di più ⮕

Israele, incursione nella notte a Gaza: tank nella StrisciaLe idf nell'operazione studiata 'in preparazione alle successive fasi del combattimento' Leggi di più ⮕

Incursione nella notte a Gaza, tank Israele colpiscono nella StrisciaIncursione nella notte a nord di Gaza da parte dell'esercito israeliano. L'operazione... Leggi di più ⮕

Israele, blitz mirati con i tank nel nord della Striscia di GazaLo fa sapere l'esercito, 'i soldati sono poi usciti al termine dell'attivita'' (ANSA) Leggi di più ⮕