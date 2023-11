Israele, il Paese si mobilita per salvare l’agricoltura colpita dal conflitto

Le comunità al confine con la Striscia di Gaza sono anche una delle aree fondamentali per l’agricoltura israeliana – lì vengono coltivate un terzo delle verdure consumate nel Paese. Mentre nel Nord …

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ADNKRONOS: Gaza, continua l'avanzata di Israele nella StrisciaAttaccati oltre 300 obiettivi di Hamas in 24 ore

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Autorità Gaza, 'Israele entrato in Striscia da nord-ovest'Le forze israeliane sono entrate nella zona nord-occidentale di Gaza ed erano presenti ad al Karama, un quartiere a nord di Gaza City, e su Salah al-Din Street, l'autostrada principale della Striscia. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Guerra a Gaza, a che punto è l’avanzata delle truppe di Israele nella StrisciaLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra a Gaza, a che punto è l’avanzata delle truppe di Israele nella Striscia

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Guerra nella Striscia di Gaza, la Giordania richiama il suo ambasciatore in IsraelePortavoce Unicef: Gaza è diventata un cimitero di bambini

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Israele, esplosioni all'alba nella Striscia di GazaDiverse esplosioni questa mattina all'alba nella Striscia di Gaza dove continuavano gli scontri tra Israele e Hamas. Negli ultimi giorni, le ...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Guerra Israele-Hamas, i primi 4 italiani lasciano la Striscia di Gaza da Rafah: chi sonoGuerra Medioriente, aperto valico Rafah: usciti 4 italiani

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕