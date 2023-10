Israele-Hamas, ok a tregua per un giorno: le news dall'Egitto

"A condizione che vi sia una supervisione internazionale", riferiscono i media egiziani. Esercito israeliano:"Base Hamas sotto ospedale di Gaza"a condizione che vi sia una supervisione internazionale”. Lo riporta il sito all-news egiziano 'Al-Qahera News' citando fonti governative senza fornire ulteriori informazioni.

era stata la tv satellitare Al Jazeera che, citando fonti proprie, parlava della “mediazione del Qatar” riguardano anche la questione di rapiti a Gaza e prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane.

Lo scorso 7 ottobre, durante il sanguinoso attacco a Israele in cui sono stati uccisi oltre 1400 civili, Hamas ha rapito 233 persone, fra cui anche neonati, bambini piccoli e persone anziane. Al momento sono state liberate solo quattro donne. headtopics.com

Musa Abu Marzuk, membro del Polibur di Hamas in visita a Mosca, in un'intervista all'agenzia stampa russa Ria Novosti, ave riferito che.

. Lo ha denunciato il portavoce dell'Idf Daniel Hagari, secondo cui da lì, accessibile solo attraverso vari tunnel sotterranei e da alcune unità dell'ospedale, con cui condivide anche la rete elettrica. arrivano gli ordini ai membri di Hamas e viene coordinato il lancio di razzi contro Israele. Hagari ha sottolineato che all'interno dello Shifa si trova uno dei centri di controllo di Hamas, gestito dal servizio di sicurezza dell'organizzazione."L'ospedale ha 1. headtopics.com

