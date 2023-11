Israele Hamas, le news di oggi 1 novembre sulla guerra

I primi feriti sono stati portati all'ospedale di al Arish, nel nord del Sinai. E' stato inoltre allestito nel Sinai a Sheikh Zuwedi, a 15 chilometri da Rafah, un ospedale da campo con quattro tende, ognuna delle quali con 20 letti.

Gli ospedali di Sheikh Zuweid e della vicina Al-Arish, si sono preparati per ammettere i nuovi pazienti. I casi più gravi sono stati trasferiti a Ismailia.anche un primo gruppo di palestinesi con doppio passaporto, non è legato ai negoziati per il rilascio dei cittadini rapiti da Hamas il 7 ottobre scorso né tantomeno alle trattative su una tregua ai combattimenti in corso.

