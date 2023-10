Israele Hamas, l'autista eroe che ha salvato 30 giovani al rave: «Ma penso solo a quelli che ho lasciato lì»

«Se solo fossimo stati di più... Se ci fossero stati altri con me... Avremmo potuto salvare un numero maggiore di ragazzi». Youssef Alziadna non riesce a darsi pace. In quella dannata mattina del 7 ottobre ha portato in salvo una trentina di ragazzi tra quelli che stavano soccombendo sotto i colpi dell'attacco a sorpresa di Hamas al rave di Reim, nel deserto del Negev. Ma lui, beduino che lavora come autista nel sud di Israele, non riesce a pensare alle vite che ha salvato.

«Non ci possono essere momenti di gioia, la gioia non ha alcun significato in questo momento, né in questo incontro – ha raccontato ancora l'arabo-israeliano – La sofferenza e il dolore sono più grandi di tutto ciò che sta accadendo. Abbiamo visto la morte in faccia».

Italia Notizie

Leggi di più:

ilmessaggeroit »

Israele, Erdogan rompe il fronte anti-Hamas: 'Non terroristi ma partigiani'Le parole del Presidente turco aprono una frattura insanabile con Tel Aviv e spiazzano totalmente l'Occidente | Tg LA7. Leggi di più ⮕

Giustizia, Conte: 'Serve investire, non la prescrizione. Intercettazioni? Crociata che non ha senso''Condanniamo Hamas, Israele deve difendersi ma non si puo' calpestare diritto umanitario' (ANSA) Leggi di più ⮕

Israele, l'ambasciatore in Italia Alon Bar: 'Nemico non e' popolazione palestinese ma Hamas''Soffro nel sentire appello contro di noi, faremo tutto possibile per evitare nuovo fronte al Nord' (ANSA) Leggi di più ⮕

- Hamas, le news di oggi. Intercettato un razzo lanciato dal Libano. Camera Usa approva risoluzione a…Le news in diretta dal conflitto tra Israele e Hamas Leggi di più ⮕

Guerra Israele-Hamas, blitz mirati israeliani con i tank nel nord di Gaza, almeno 18 morti in un raid aereo. Fonti: 'Rilascio degli ostaggi nei prossimi 2 giorni'La guerra tra Israele e Hamas in diretta: ecco tutti gli ultimi aggiornamenti Leggi di più ⮕

Delegazione di Hamas in visita a Mosca: 'Discusso degli ostaggi'. Ergodan al Papa: 'Quello in corso nella Striscia è un massacro'La guerra tra Israele e Hamas in diretta: ecco tutti gli ultimi aggiornamenti Leggi di più ⮕