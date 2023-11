Israele-Hamas, è stallo nei negoziati su ostaggi: ecco perché

Funzionari israeliani si sarebbero recati sabato in Qatar per discutere di un accordo sugli ostaggi in mano ad Hamas nella Striscia di Gaza. Lo scrive Ha'aretz, attribuendolo a notizie provenienti dagli Stati Uniti.

Ma secondo fonti americane i negoziati per il rilascio degli ostaggi sono in stallo perché Hamas, che chiede in cambio carburante, è disposta a liberare solo un gruppo ristretto dei 239 catturati il 7 ottobre.

"I negoziati stavano andando bene giovedì, e i negoziatori speravano che si potesse raggiungere un accordo nel weekend - riferiscono ancora le fonti dei colloqui in corso a Doha - ma le differenze emerse la mattina di venerdì hanno portato allo stallo". Tra i 239 ostaggi vi sono bambini e anziani, e cittadini con passaporti di 25 Paesi stranieri, compresi 54 thailandesi, 15 argentini, 12 americani, 12 tedeschi, sei francesi e 6 russi. headtopics.com

– Hamas, le news di oggi. Netanyahu: “È una guerra contro il male sarà lunga ma combattiamo per l’int…Le news in diretta dal conflitto tra Israele e Hamas Leggi di più ⮕

29 ottobre Scambio ostaggi, il no d'Israele , Preso il Fantomas della truffa , Festival di Roma, i vincitori :Gaza Israele risponde 'no' all'offerta di Hamas di scambio ostaggi prigionieri... Leggi di più ⮕

Guerra Israele-Hamas, Netanyahu: 'La nostra sarà la vittoria del bene sul male'Israele, Netanyahu: nostro obiettivo eliminare Hamas Leggi di più ⮕

Guerra Israele-Hamas, in migliaia occupano il ponte di Brooklyn per chiedere la paceGuerra Israele-Hamas, nuova marcia a New York, sul ponte di Brooklyn Leggi di più ⮕

Guerra Israele-Hamas, in migliaia occupano il ponte di Brooklyn per chiedere la paceGuerra Israele-Hamas, nuova marcia a New York, sul ponte di Brooklyn Leggi di più ⮕

Cos'è la mezzaluna sciita, la rete dei Paesi fedeli all'Iran che arriva fino a Gaza e minaccia IsraeleIl conflitto tra Israele e i terroristi di Hamas in Palestina ha riacceso l'attenzione sul... Leggi di più ⮕