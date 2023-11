Israele, Hamas e il rischio di perdita di contatto con la realtà: ne parlava un saggio del 1973

Leggendo il saggio di Lamm, si scopre che l’autismo (parola che oggi non si può più usare in quei termini) significava, l’appendersi a vuoti slogan dei dirigenti politici israeliani, dimenticando che Israele era nato per salvare gli ebrei, non per perseguire politiche irredentiste. Secondo Lamm – la storia del rifiuto di pubblicare questo saggio in Italia è di per sé significativa di come si precipiti verso posizioni chiuse e manichee – fu lalo spartiacque.

Cosa ci insegna Lamm, a cinquant’anni di distanza, sulla guerra in corso in Medio Oriente? Lamm sosteneva che “alla domanda politica fondamentale su ciò a cui fossimo disposti a rinunciare, nessuno aveva una risposta, né il governo né l’opinione pubblica.

Prescrizione, ok in Commissione alla Camera: si torna alla legge Orlando “depotenziata”, via la Spazzacorrotti.

Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova quella giusta per te sul portale N.1 in Italianon riesci a leggere ilfattoquotidiano.it perché hai negato i consensi relativi alla pubblicità. Per continuare a leggerci accetta i consensi o diventa nostro Sostenitore (in questo modo navigherai senza nessuna inserzione).

Ti ricordiamo che il nostro lavoro ha un costo ripagato dalla pubblicità e dai sostenitori. Il tuo aiuto è per noi indispensabile.acconsenti in questo modo al trattamento dei tuoi dati personali mediante l'impiego di tutti i cookie presenti sul sito, fermo restando la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento. Navigherai in modo totalmente gratuito e potrai visualizzare fino ad un massimo di 10 articoli al mese, e vedrai la pubblicità.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ADNKRONOS: Guerra Hamas-Israele e crimini di guerra, cosa dicono le Nazioni UniteCosa sappiamo finora, quali sono le leggi in guerra

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: SONO STATO IO - Film (1973)SONO STATO IO è un film di genere comico, commedia del 1973, diretto da Alberto Lattuada, con Elio Crovetto e Ricciardetto De Simone. Durata 104 minuti. Distribuito da DEAR - WARNER HOME VIDEO.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

LASTAMPA: Guerra in Medio Oriente, feriti e stranieri escono da Gaza. Onu condanna Jabalia: “Possibile crimine di guerr…Le news in diretta dalla guerra tra Israele e Hamas

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

REPUBBLICA: Hamas, le news di oggi. Colpite due cellule terroristiche in LibanoLe news in diretta dal conflitto tra Israele e Hamas

Fonte: repubblica | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Guerra «giusta» e «scudi umani»: che cosa è legale e chi lo decide nella guerra tra Israele e Hamas?I crimini commessi da Hamas, la «proporzionalità» della risposta di Israele, il dramma degli «scudi umani»

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Hamas in guerra, le notizie di oggi | Gaza, bombe e scontri tra le case. Hamas: «Colpiti campi...Le ultime news di mercoledì 1 novembre sulla guerra tra Israele e Hamas, in diretta.

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕