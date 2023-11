Israele-Gaza, il Liveblog della giornata

Is Cisgordania un palestinese morto 'ucciso dai coloni' Un palestinese di 23 anni, Ahmed Nofal, è deceduto oggi in un ospedale di Ramallah (Cisgiordania) dopo che - secondo la agenzia di stampa palestinese Wafa -"il 24 ottobre era stato colpito dai proiettili di coloni esplosi da una automobile che aveva attraversato il villaggio di Ras Karkar", presso Ramallah.

terroristiche che cercavano di colpire le truppe". Inoltre - ha aggiunto - sono stati eliminati 4 alti esponenti militari di Hamas.Ebrei Roma, 'preoccupati, ma fiducia nelle istituzioni' "Fanno impressione le immagini dell'assalto all'aeroporto del Daghestan e la caccia agli ebrei negli aerei, negli hotel e sui bus. Ci ricordano un capitolo terribile della storia che sembrava superato. La comunità ebraica di Roma è ragionevolmente preoccupata".

gli eventi in Medio Oriente". Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalle agenzie russe. Lo riporta Bild, che cita anche una conferma della sorella della giovane. Nelle scorse settimane era emerso che Shani fosse ancora viva ma"gravemente ferita" in un ospedale di Gaza. La famiglia aveva fatto diversi appelli di aiuto al governo tedesco. Il 7 ottobre Shani Louk stava partecipando al rave musicale attaccato dai terroristi di Hamas.Identificati i corpi di 1.135 israeliani uccisi da Hamas La polizia israeliana ha annunciato di aver identificato i corpi di 1. headtopics.com

La rivelazione del giornale giunge all'indomani di polemiche seguite alla denuncia di Netanyahu di non aver avuto dall'intelligence militare nè dallo Shin Bet (sicurezza interna), nei mesi scorsi, alcun preavviso circa l'intenzione di Hamas di sferrare un attacco in territorio israeliano.

"Abbiamo chiesto alla parte americana di aiutarci a rafforzare il nostro sistema di difesa con i sistemi missilistici di difesa aerea Patriot", ha detto alla televisione di Stato giordana il generale di brigata Mustafa Hiyari, portavoce dell'esercito della Giordania, aggiungendo che"questo sistema è costoso e non può essere utilizzato con capacità locali, e abbiamo bisogno di un partner strategico". headtopics.com

Israele, ecco il video della azioni di terra nella Striscia di GazaL'esercito israeliano ha diffuso nuovi video delle operazioni di terra nella parte nord della Striscia di Gaza in cui si vedono militari sul terre... Leggi di più ⮕

Israele sta continuando le operazioni militari dentro la Striscia di GazaGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete. Leggi di più ⮕

Israele, scatta l'offensiva nella Striscia di GazaNella notte buia di Gaza, le uniche luci sono i bagliori delle esplosioni, provocate dal più massiccio attacco israeliano dall'inizio del conflitto. Non è ancora l'offensiva di terra più volte annunciata, ma è qualcosa di molto vicino. I tank israeliani sono entrati nella Striscia, l'aviazione ha bombardato incessantemente le postazioni di Hamas. Leggi di più ⮕

Gaza divisa in tre sezioni: cosa prevede il piano di Israele per la StrisciaAttaccando da est, l'esercito israeliano spaccherebbe la Striscia in tre parti: una a nord, una al centro e una a sud. Ma gli alleati hanno dubbi sull'efficacia Leggi di più ⮕

Israele avvisa abitanti Striscia: 'Lasciate il nord e Gaza City, è un appello urgente'Le Forze di difesa israeliana (Idf) hanno lanciato un nuovo avvertimento alla popolazione del nord della Striscia di Gaza, chiedendo loro di spostarsi al sud dell'enclave palestinese. Leggi di più ⮕

Israele avvisa abitanti Striscia: "Lasciate il nord e Gaza City, è un appello urgente"(Agenzia Vista) Gaza, 28 ottobre 2023 Le Forze di difesa israeliana (Idf) hanno lanciato un nuovo avvertimento alla popolazione del nord della Strisci... Leggi di più ⮕