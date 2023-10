Israele, fitto lancio di razzi da Gaza su centro Paese e Tel Aviv. Mosca riceve delegazione di Hamas in visita

di Mauro Evangelisti Di certo non ci sarà l’effetto sorpresa: l’attacco via terra dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza per stanare Hamas è ormai atteso da venti giorni. Anche ieri sera il primo ministro israeliano Netanyahu ha parlato alla nazione per ribadire: siamo pronti. Le sue parole: «Israele si sta preparando per l’invasione di terra a Gaza ma non è possibile dare altri dettagli.

Ieri è toccato al Wall Street Journal: Washington avrebbe suggerito a Netanyahu di dare tempo agli Usa di schierare nuovi missili per la difesa delle truppe americane in tutta l’area medio orientale. Saranno inviati due sistemi Iran Dome. L’Occidente sta sostenendo in modo compatto Israele, ma ci sono spinte da più parti perché Netanyahu non fermi gli aiuti umanitari.

