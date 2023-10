Israele espande le operazioni di terra su Gaza

. Lo afferma il Times of Israel citando fonti palestinesi secondo cui, dopo che le forze armate dello stato ebraico hanno annunciato l'allargamento delle operazioni, fanteria e mezzi corazzati - inclusi carri armati - sono penetrati nell'enclave e si stanno scontrando con miliziani armati.Daniel Hagari conferma l'avanzamento nel territorio di Gaz

tra Israele e il movimento islamista. Ghazi Hamad ha dichiarato in un'intervista all'Associated Press che "apprezziamo che Hezbollah stia lavorando contro l'occupazione, ma abbiamo bisogno di più per fermare l'aggressione a Gaza. Ci aspettiamo di più". Mercoledì il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha incontrato alti funzionari di Hamas e della Jihad islamica palestinese, ha detto il gruppo libanese.

. "Se Netanyahu decidesse di entrare a Gaza stasera, la resistenza sarebbe pronta", ha detto Ezzat al-Rishaq, membro dell'ufficio politico di Hamas, su Telegram, "I resti dei suoi soldati saranno inghiottiti dalla terra di Gaza". La Casa Bianca segue gli eventi a Gaza e in Israele "molto, molto da vicino". Un alto funzionario dell'amministrazione ha fornito maggiori dettagli su come sta reagendo la Casa Bianca. Parlando con la CBS, la fonte ha detto che. headtopics.com

L'Italia e' tra i Parsi membri che si sono astenuti durante il voto della risoluzione che chiedeva la tregua a Gaza, presentata dagli stati arabi, e approvata a larga maggioranza dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Astenuti anche Regno Unito e Germania. A favore ha votato, tra gli altri, la Francia. Nel suo intervento, atteso in serata, l'ambasciatore italiano Maurizio Massari spiegherà la posizione dell'Italia.

che a sua volta ha tenuto i contatti con il nostri connazionali fino a che sono diventati irraggiungibilih qualora si decidesse di fare uscire gli stranieri dalla Striscia di Gaza e da lì portarli nella capitale egiziana e poi in Italia".La Casa Bianca non commenta l'attacco di terra lanciato da Israele a Gaza. È la posizione espressa da uno dei portavoce, John Kirby, nel corso del briefing con i media. headtopics.com

