Israele, 'durante la notte uccise decine di terroristi'

L'esercito israeliano ha invece affermato sul suo canale Telegram che"un missile terra-aria è stato lanciato dal Libano verso un Uav dell'Idf. In risposta, l'Idf ha colpito la cellula terroristica che ha lanciato il missile e il sito di lancio. Non ci sono stati danni all'Uav".

Le Forze di Difesa israeliane (Idf) aggiungono che"sono stati identificati numerosi lanci dal Libano verso l'area di Har Dov e del Monte Hermon, nel nord di Israele. Sono caduti in aree aperte. In risposta, l'artiglieria dell'Idf ha colpito la fonte dei lanci".Biden, 'necessaria una pausa per far uscire i prigionieri' "Penso che abbiamo bisogno di una pausa.

Lo riferisce il pool di reporter al seguito, senza precisare se il presidente si riferisse agli ostaggi o a coloro che sono trattenuti nella Striscia di Gaza.'Colloqui su forza multinazionale a Gaza per dopo Hamas' Sono in corso colloqui per istituire una forza multinazionale a Gaza dopo che Israele avrà sradicato Hamas: lo hanno confermato due senatori Usa.

"Penso che sarebbe importante avere una sorta di forza multinazionale a Gaza come transizione verso qualunque cosa accada dopo", ha aggiunto.

