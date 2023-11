Israele, difese Hamas cedono: assedio a Gaza City, le news sulla guerra

."L'operazione di terra procede come previsto. Grazie ad una pianificazione anticipata, intelligence precisa, e attacchi congiunti (da terra, mare e aria), le nostre forze hanno rotto le linee del fronte di Hamas a difesa del nord della Striscia di Gaza", ha detto Daniel Hagari, portavoce delle Forze di Difesa israeliane (Idf), citato da Times of Israel.

Secondo l'Idf, che ha pubblicato su X un video del raid aereo e la foto dell'ucciso, A'sar era"responsabile di tutte le unità di missili anti tank di Hamas". Sotto il suo comando vi sono stati"numerosi" attacchi missilistici contro civili e militari israeliani, hanno aggiunto le Idf..

"E' Hamas che ha scelto questa guerra, non noi", ha sottolineato il militare, spiegando che la sua divisione"ha ricevuto un importante incarico, andare e finirla con Hamas". Negli ultimi cinque giorni, ha rimarcato,"abbiamo distrutto gran parte delle capacità di Hamas, attaccato le sue strutture strategiche, la sua gamma di esplosivi e i suoi tunnel sotterranei".

Hagari ha ripetuto l'appello alla popolazione civile di Gaza di sfollare verso sud, lungo corridoi sicuri creati dall'esercito a questo scopo. Nelle aree a sud previste per la popolazione civile vengono compiuti solo attacchi mirati contro capi di Hamas. Non si tratta di"una zona sicura", ha detto Hagari, ma del"luogo più sicuro di ogni altro posto a Gaza".

