Israele, colpito edificio a Tel Aviv: almeno tre feriti. Il racconto dell'inviata da Gerusalemme

E' il terzo venerdì di preghiera per gli islamici e il terzo shabbat per gli ebrei dal 7 ottobre. nella Città Santa, nel cuore delle tre religioni monoteistiche l'atmosfera è silenziosa. Pellegrini e turisti sono spariti.

I musulmani terminata la preghiera del mezzogiorno in Moschea lasciano le strette vie dai negozi quasi tutti chiusi. A poca distanza, al santo sepolcro, non c'è quasi nessuno, solo pochissimi in preghiera e qualche suora nel cuore della cristianità. Anche al muro del pianto i fedeli sono pochi. Sono più numerosi i poliziotti e i soldati; il suono di un festeggiamento arriva da una casa a spezzare il silenzio.

Cosa accade a Tel Aviv Non si fermano invece a Tel Aviv sul cui cielo da ieri sera Hamas ha aumentato i lanci. Tutti intercettati tranne uno che intorno alle 2 c'entra una casa in un quartiere a sud della città, è una palazzina di pochi piani e l'ultimo é stato distrutto dalle fiamme. . Li porta via un bus mentre il luogo dove abitavano si è trasformato in cantiere. Mentre sulla città riprendono gli allarmi. headtopics.com

