Israele chiede sanzioni contro l'Iran dopo l'attacco

AGI - L'inviato di Israele alle Nazioni Unite ha esortato il Consiglio di Sicurezza a imporre "tutte le sanzioni possibili" contro l' Iran dopo l'attacco della Repubblica islamica contro Israele .

"Oggi il Consiglio deve agire condannare l'Iran per il suo terrore", ha dichiarato l'ambasciatore Gilan Erdan, invitando i Paesi a "imporre tutte le sanzioni possibili all'Iran prima che sia troppo tardi".

Gli alti funzionari statunitensi sono stati informati dei dettagli dell'attacco durante una visita dell'ambasciatore e dell'addetto alla difesa israeliani alla Casa Bianca.

