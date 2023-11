Israele, carri armati al confine con il Libano: tensione in aumento

Nell’Israele del nord, al confine con il Libano, nelle strade si vedono solo carri armati. I campi di arance e pompelmi sono diventati basi militari, anche se non dichiarate. I soldati dormono negli agrumeti. Secondo funzionari della sicurezza del confine, sono almeno in 100mila quelli insediati nell’area che divide Israele dal Libano. Un numero mai ufficializzato dall’Idf (le Forze di Difesa israeliane), come riporta il Wall Street Journal.

Il fronte nord è una pentola a pressione pronta ad esplodere. L’esercito, ma anche i civili che vivono nel nord stanno compiendo un enorme pressing sul primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, affinché ordini di intervenire con un’operazione più incisiva contro Hezbollah: la paura è che anche queste aree vengano colpite da un attacco terroristico simile a quello del 7 ottobre. Netanyahu però si trova a dover rispondere anche agli Usa, che non vogliono che si apra il conflitto, perché Hezbollah, dal punto di vista militare, è considerato molto più forte di Hama





