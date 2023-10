Israele, attacco via terra: Gaza è al buio. «Tank israeliani nella Striscia». Stati Uniti spingono per “operaz

Nel video ripreso dall’alto si vede una piazza e i tetti dei palazzi, con i pannelli solari. All’improvviso un’esplosione demolisce un intero isolato e si alza una colonna di fumo.

Formalmente si è parlato della liberazione degli ostaggi, ma se un leader di Hamas proprio nei giorni della guerra affronta un viaggio di questo tipo, difficilmente si può minimizzare. Durissima la reazione di Israele: «Da Mosca un atto di sostegno al terrorismo». Il Cremlino ha precisato che comunque non ci sarà un incontro con Putin. Non solo: sempre ieri il vice ministro degli Esteri russo, Mikhail Galuzin, ha parlato con il suo omologo iraniano, Ali Bagheri Kani.

