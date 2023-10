Israele, ampia incursione ma non è l'offensiva di terra. Portavoce Idf, in atto la più grande dal 7 ottobre

L'esercito israeliano sta lanciando un'incursione di terra nella Striscia di Gaza più ampia delle precedenti ma non si tratta ancora della grande invasione di terra ufficiale annunciata da giorni. Lo ha detto ad Abc news il portavoce delle Forze di Difesa Israeliane Peter Lerner. Le forze di difesa israeliane stanno espandendo le operazioni, ha detto il portavoce, con la più grande operazione di terra israeliana a Gaza dall'attacco del 7 ottobre.

L'esercito israeliano - ha aggiunto - sta facendo tutto il possibile per evitare perdite di civili, ma questa è"una

Leggi di più:

TgLa7 »

Israele, l'IDF diffonde il video del raid nel quale è stato ucciso Madhath MubasharLe immagini aeree degli attacchi Leggi di più ⮕

Israele, Hamas e gli ostaggi: 'Non sappiamo dove sono tutti'Il movimento non controlla tutti i civili sequestrati Leggi di più ⮕

Israele, l'ambasciatore in Italia Alon Bar: 'Nemico non e' popolazione palestinese ma Hamas''Soffro nel sentire appello contro di noi, faremo tutto possibile per evitare nuovo fronte al Nord' (ANSA) Leggi di più ⮕

Il generale Petraeus a Piazza Pulita: 'Israele non ha alternative, deve distruggere Hamas'Il commento dell'ex direttore della Cia sul conflitto israelo-palestinese Leggi di più ⮕

Israele può smettere di bombardare, Hamas non può smettere di uccidereNella storia nulla nasce nel vuoto, ma quei terroristi uccidono per missione, non per reazione Leggi di più ⮕

Von der Leyen: Non c'è contraddizione tra solidarietà a Israele e aiuti umanitari a Gaza'I leader hanno sottolineato che l’assedio deve finire e che è della massima importanza che il popolo palestinese, gli ostaggi e tutti coloro che si trovano a Gaza abbiano accesso agli aiuti umanitari. Leggi di più ⮕