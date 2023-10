Israele accelera l'operazione su Gaza. Intensi bombardamenti con 100 aerei impegnati in contemporanea

I piu' intensi e feroci bombardamenti dall'inizio del conflitto. 100 aerei impiegati in contemporanea, mentre tank israeliani, secondo fonti palestinesi, tentavano di penetrare nella Striscia da nord e da est. Violenti scontri anche nella parte centrale. . Uno con i carriarmati, che hanno colpito postazioni di Hamas, l'altro via mare, con l'attacco ad infrastrutture navali nella disponibilita' dei miliziani dell'organizzazione fondamentalista.

Alla luce di quanto sta accadendo dalla serata di venerdi', l'offensiva di terra israeliana su Gaza, e' molto piu' vicina, anche se, fanno sapere le forze di difesa, non e' ancora in corso. L'escalation Ad annunciare questa ulteriore escalation era stato il portavoce militare israeliano in persona, secondo il quale le forze di terra dello stato ebraico avrebbero espanso le loro operazioni, parallelamente agli attacchi aerei, nel corso della notte, rinnovando l'invito alla popolazione del nord della Striscia a spostarsi verso sud.

Popolazione che, da alcune ore, e' ormai completamente isolata. Le autorita' israeliane, secondo quanto riportato da Al Jazeera, hanno infatti tagliato le comunicazioni, compresa la rete internet, mettendo fuori uso l'ultima compagnia che ancora forniva connessione. Tanto che anche il ministro degli esteri Tajani ha affermato di aver perso del tutto i contatti con gli italiani a gaza. headtopics.com

Il tutto mentre resta il drammatico interrogativo sul destino dei 229 ostaggi (la tanto attesa svolta nei negoziati mediati da Egitto e Qatar non e' arrivata e gli sviluppi sul campo sembrerebbero allontanarla) Non si ferma il lancio di razzi su Israele.

Particolarmente intenso anche il lancio di droni dal Libano, con Hezbollah che si dice pronto ad attaccare Israele in caso di invasione di terra, da dove alcuni sono caduti in Siria, e dallo Yemen. Questi ultimi erano dei miliziani sciiti houti. Avrebbero dovuto colpire il porto israeliano di Eilat e che invece sono finiti in egitto a Taba sul Mar Rosso e a Nuweiba nel sinai ferendo sei persone. headtopics.com

