, portavoce delle forze armate israeliane (Idf). Hagari ha riferito che tra gli ostaggi ci sono israeliani e lavoratori stranieri, e che 40 persone sono ancora classificate come disperse.

"Finora abbiamo informato le famiglie di 311 soldati caduti e 239 rapiti. È un numero incredibile, 239 rapiti", ha detto Hagari. "Continuiamo con grandi sforzi per raccogliere informazioni e aggiornare costantemente le famiglie. Il numero delle persone scomparse continua a diminuire e attualmente ammonta a circa 40".

