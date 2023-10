Isis rivendica l'attentato nel mall a Kabul

Il gruppo jihadista dello Stato Islamico ha rivendicato attraverso il suo canale Telegram la responsabilità dell'esplosione che ieri ha ucciso quattro persone nella capitale afghana. Il gruppo ha affermato di aver utilizzato un pacco bomba che"i combattenti dell'Isis hanno collocato in una stanza dove si riuniscono gli sciiti".

L'esplosione è avvenuta in un centro commerciale nel quartiere Dasht-e-Barchi di Kabul, un'enclave della comunità sciita Hazara, storicamente oppressa.

