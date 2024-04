Ipcondriaco si finge malato per ottenere ricoveri gratuiti

Convinto di avere una grave malattia per ripetere continuamente esami e visite mediche gratuite avrebbe finto di essere malato, facendosi ricoverare in diversi ospedali italiani, fornendo false generalità. E' l'accusa contestata a un ipocondriaco di 55 anni, originario del Veneto, che è stato denunciato per sostituzione di persona da poliziotti del commissariato Borgo Ognina di Catania.

Ma è stato riconosciuto da personale medico dell'ospedale Cannizzaro di Catania, che lavora anche a Caltagirone, al cui pronto soccorso di era presentato nell'ottobre del 2023, riuscendo anche lì a farsi ricoverare in Neurologia. Le indagini Vistosi scoperto il 55enne veneto è fuggito senza spiegare i motivi del suo gesto.

Ipocondria Ricoveri Malattia Denuncia Ospedali

