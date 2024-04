Inzaghi vuole vincere il derby contro il Milan

Forse il pareggio contro il Cagliari cambia qualcosa solo a livello numerico. Perché Simone Inzaghi il derby contro il Milan di domenica 22 avrebbe comunque voluto vincerlo e non si sarebbe accontentato di quel punto che, in caso di affermazione ieri sera, gli avrebbe dato la seconda stella. Il tecnico di Piacenza ha intenzione di chiudere la stagione con il punto esclamativo e per farlo non c'è modo migliore rispetto a battere i 'cugini' in casa propria.

E non può certo essere un caso neppure il fatto che, compresa la sconfitta per 2-1 a Madrid con l'Atletico, nelle ultime cinque sfide l'Inter abbia mantenuto la sua porta imbattuta solo nella vittoria casalinga contro l'Empoli. Evidentemente l'eliminazione dalla Champions, abbinata con il consistente vantaggio accumulato in campionato, un peso lo ha avuto. Soprattutto a livello mentale. L'Inter non ha staccato la spina, ma forse ha dentro un briciolo meno di ferocia.

