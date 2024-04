Inviato di Striscia la notizia colpito da sputi e insulti da parte di borseggiatrici

Questa sera a Striscia la notizia Valerio Staffelli 'colpito' da una pioggia di sputi e insulti da parte di alcune borseggiatrici. L'inviato, in missione a Milano , stava cercando di mettere in guardia cittadini e turisti dai borseggiatori, sempre più numerosi in metropolitana e nelle vie del centro. Per Staffelli non è la prima volta che si trova faccia a faccia con quelle che ormai sono delle abituèe della metropolitana milanese.

Le ladre, smascherata ancora una volta, non l'hanno presa benissimo. Insulti e sputi Dopo aver ricevuto parecchie segnalazioni, Valerio Staffelli individua, a due passi dal Duomo, due donne già pizzicate in precedenza a derubare turisti, e non solo, con la tecnica della cartina. Decide quindi di uscire allo scoperto, seguendo le ladre per impedire loro di commettere altri furti.

