Investitori stranieri tornano in Italia per Btp ad alto rendimento

Persino Paolo Gentiloni si è stufato. All’ennesima domanda sull’Italia «fanalino di coda» della crescita Europea, ha messo da parte il suo aplomb nobiliare e ha risposto che è venuto il tempo di «archiviare» questa immagine. Ascolta: Btp ad alto rendimento, tornano in Italia gli investitori stranieri: richieste per 41 miliardi per un'emissione di 5 Che forse, ha aggiunto, non è stata mai del tutto vera.

Per superare la litania degli ultimi della classe, assunta per anni a lagna nazionale, basta alzare un poco lo sguardo. A partire magari da quello che sta accadendo al “grande fardello” del debito pubblico. A marzo il Tesoro ha messo sul mercato un Btp legato all’inflazione europea e destinato agli investitori istituzionali. L’offerta era di 5 miliardi, sono arrivate richieste per 41 miliardi. Un record per le emissioni di questo tipo nel Vecchio Continente. E oltre il 70 per cento della domanda è arrivata da fondi esteri. Una rondine certo non fa primaver

