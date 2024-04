Investimenti nella mobilità per contrastare l'isolamento e lo spopolamento

Gli investimenti nella mobilità sono l’antidoto contro l’isolamento e lo spopolamento di molte aree del Paese. Ogni contesto ha le proprie problematiche - assenza di strade a scorrimento veloce, poche infrastrutture, mezzi pubblici carenti, sovraffollamento di mezzi privati - ma è dallo scambio di best practice che si possono scorgere possibili soluzioni.

"Siamo tornati a Napoli per il terzo anno consecutivo perché una delle più importanti città del Sud è e deve essere al centro della trasformazione intelligente dei territori. Al tavolo di lavoro abbiamo ascoltato le testimonianze di sindaci e assessori in prima linea". Così il direttore di City Vision, Domenico Lanzilotta, al termine della prima tappa del roadshow 2024 di City Vision, tenutasi nel capoluogo partenopeo il 15 marz

